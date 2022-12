Paraty é representada em fórum de Turismo Internacional, na Rússia - Diário do Vale

Matéria publicada em 23 de dezembro de 2022, 16:43 horas

Paraty / Rússia – A prefeitura de Paraty foi representada no Travel Hub 2022, realizado na última semana, promovido pelo Convention Bureau de São Petersburgo – considerado a capital cultural russa. O evento contou com mais de 4 mil participantes, entre empresários, gestores, estudantes, líderes regionais, associações comerciais e jornalistas de 20 regiões russas e de outros 19 países durante três dias, incluindo também sessões virtuais.

Paraty foi representada pelo funcionário do Departamento de Patrimônio Mundial e Cidade Criativa, Tadeu Melquiades, sob o tema “O papel das indústrias criativas no desenvolvimento socioeconômico de territórios turísticos”. Ele teve a oportunidade de apresentar um pouco sobre o artesanato local, gastronomia, atrativos naturais e culturais, bem como a proposta de turismo de experiência – no âmbito de única cidade do mundo a contar com os títulos de Patrimônio Mundial Misto e Cidade Criativa da Gastronomia.

O município de Paraty foi o único representante ocidental das Cidades Criativas da Gastronomia. Em conjunto a Afyonkarahisar (Turquia) e Dakar (Senegal), a cidade da Costa Verde foi também a única representante das Américas entre os integrantes da Rede de Cidades Criativas da UNESCO.

Logo após a visita a São Petersburgo, Paraty também participou do programa de cooperação internacional “Cidades Criativas dos BRICS: Arte em Conjunto”, promovido por Ulyanosvk – Cidade Criativa da Literatura; iniciativa de seu Escritório para Cooperação Internacional e Juventude. Sempre em formato virtual, o projeto iniciado em meados de 2022 contou com a participação de diversos especialistas em relações internacionais e economia criativa, com o objetivo de possibilitar parcerias e promover projetos conjuntos entre cidades de diversos segmentos criativos, com foco intersetorial.

– A participação de Paraty já vem trazendo bons frutos, como parcerias de intercâmbio cultural entre as duas cidades, interesse de empresários e gestores da cidade sede a estreitar relações e estabelecer uma linha comercial junto a Paraty. As possibilidades são inúmeras, considerando a pluralidade e excelência em áreas como tecnologia, artes e cultura de forma geral, bem como o potencial turístico entre ambos – destacou Tadeu Melquiades.