Paraty finaliza obras às margens do Rio Perequê-Açu

Paraty – A concessionária Águas de Paraty concluiu, nesta semana, as obras de implantação de um muro com 60 metros de extensão às margens do Rio Perequê-Açu, com o objetivo de recuperar o talude – inclinação ou declive de terreno -, que sustenta duas das principais tubulações de água tratada, responsáveis pelo abastecimento de cerca de 50% da população da cidade. Em 2024, fortes chuvas atingiram a região, provocando o rompimento da estrutura que protegia as adutoras de água, o que resultou em oscilações no abastecimento e dificultou o acesso para reparos e manutenções.

A obra tem o objetivo de garantir melhor sustentação para a tubulação, maior qualidade no sistema de distribuição de água tratada e mais agilidade em manutenções e reparos emergenciais. Máquinas de grande porte atuaram na estabilização do talude. Ao todo, foram aplicadas cerca de 1.200 toneladas de material.

“A construção deste muro de contenção é uma medida essencial para garantir a segurança e a eficiência do abastecimento de água em Paraty. Com essa obra, asseguramos a proteção das adutoras que abastecem metade da população da cidade, reduzimos o risco de desabastecimento e melhoramos a qualidade da operação do sistema de distribuição, assegurando a continuidade dos nossos serviços para a população paratiense”, afirmou o gerente de Engenharia da Águas de Paraty, Roberto Lima Gonçalves.