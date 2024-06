Paraty: Fórum Regional do Turismo Fluminense acontece na próxima terça-feira (18)

Paraty – A Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e a Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (TurisRio) irão realizar, na próxima terça-feira (18), a segunda edição do Fórum Regional do Turismo Fluminense – Edição Costa Verde. O evento tem o objetivo de debater o potencial turístico dos municípios das regiões turísticas do Estado. O encontro acontecerá das 9h às 18h na Quadra da Matriz, no centro histórico de Paraty, e reunirá lideranças públicas municipais, estaduais e da iniciativa privada das cidades do interior.

O evento conta com o apoio da ABIH-RJ (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro), que estará presente com um estande, no qual 17 empreendimentos hoteleiros da região apresentarão seus atrativos.

A abertura, às 10h, terá a presença do prefeito de Paraty, Luciano de Oliveira Vidal, da secretária municipal de Turismo de Paraty, Sandra Barros, do presidente da IGR Costa Verde, Eufrásio Feitosa Cipriano, do presidente da TuriRio, Sérgio Ricardo Almeida, do subsecretário de Estado de Turismo, Nilo Sérgio Félix e do secretário de Estado de Turismo do Rio de Janeiro, Gustavo Tutuca.

Na programação estão promoção institucional dos municípios, mostra e comercialização de artesanato e de produtos rurais, palestras, debates e apresentação de casos.