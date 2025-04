Paraty intensifica ações na estrada Paraty-Cunha durante feriado

Paraty – A Secretaria de Segurança e Ordem Pública de Paraty, junto à Guarda Municipal do município, informou nesta sexta-feira (18) que reforçou o apoio ao trânsito na estrada Paraty-Cunha durante o feriado prolongado.

Desde a última quinta-feira, com o aumento significativo no fluxo de veículos, especialmente de visitantes, as equipes atuam para garantir mais segurança, fluidez e organização ao longo da via.

A Prefeitura de Paraty reforça o pedido de colaboração dos condutores: respeitem os limites de velocidade e as orientações dos agentes.