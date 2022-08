Paraty lança Programa CriAtividades

Matéria publicada em 17 de agosto de 2022, 13:53 horas

Iniciativa visa fortalecer a formação e qualificação profissional de empreendedores; Durante o lançamento, foi inaugurado o espaço “Paraty Criativo” na Casa da Cultura

Paraty – A Prefeitura de Paraty dá início ao Programa CriAtividades, que cria e fortalece a formação e qualificação profissional de novos empreendedores, assim como o seu e encaminhamento para o mercado de trabalho no setor de gastronomia. O lançamento aconteceu nesta terça-feira, dia 16, junto com a inauguração do o espaço “Paraty Criativo” na Casa da Cultura, um local que conta com uma cozinha para cursos e oficinas.

Além deste espaço, a CAJU também contará com uma cozinha Criativa, além de um outro kit na Secretaria de Cultura para ser utilizado em oficinas e cursos itinerantes. Foram investidos inicialmente R$ 250 mil investidos na compra de equipamentos e materiais, além de parcerias com o Sebrae e Senai.

O projeto prevê investimentos em outras áreas, como audiovisual, artesanato, setor administrativo e capacitação em turismo.

O Programa CriAtividades é uma iniciativa da Secretaria de Cultura, em parceria com a Secretaria Executiva de Governo, através da Coordenadoria da Juventude e Departamento de Patrimônio Mundial.