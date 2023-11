Paraty está sem energia desde às 16h desta quinta-feira

Paraty – Devido a uma ocorrência na linha de distribuição Mambucaba-Paraty nesta quinta-feira (23), a Enel fez um desligamento temporário em toda a cidade. O município está sem energia elétrica desde as 16h, segundo o apurado pela reportagem.

Em nota, a Enel Distribuição Rio informou que a ocorrência causou oscilação de tensão no sistema elétrico que atende a cidade de Paraty, motivo pelo qual houve o desligamento. Segundo a distribuidora, técnicos da concessionária estão mobilizados no Centro de Operação da companhia e em campo trabalhando para o restabelecimento da energia.

O prefeito Luciano Vidal entrou em contato com a Enel e pediu agilidade no restabelecimento da energia elétrica. O município, que recebe a Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP), está às escuras até o momento da publicação desta reportagem.

A prefeitura de Paraty informou em nota que a concessionária Enel comunicou a necessidade de um corte emergencial de duas horas no fornecimento de energia para o reparo da rede que abastece Paraty. “Para o reparo da rede, os técnicos da empresa alegaram que não havia alternativa senão a suspensão do fornecimento por duas horas. A previsão de retorno da energia, portanto, é para as 21h. A prefeitura lamenta profundamente os transtornos provocados pelas dificuldades de operação e de manutenção da rede por parte da Enel, empresa cuja fiscalização é de responsabilidade da ANEEL”.