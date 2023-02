Paraty oferece ônibus gratuito para universitários - Diário do Vale

Matéria publicada em 1 de fevereiro de 2023, 07:33 horas

Serviço atenderá rotas de ida e volta com saída de Paraty para as localidades de Barra Mansa e Volta Redonda

Paraty – O prefeito de Paraty, Luciano Vidal, assinou ontem o termo aditivo que viabiliza a contratação da Viação Penedo para realizar o transporte de universitários. O serviço abrange ida e volta com saída de Paraty para as localidades de Barra Mansa e Volta Redonda.

O termo foi assinado em uma reunião com estudantes paratienses que cursam universidade em cidades vizinhas. O encontro foi solicitado pelo prefeito a fim de ouvir os estudantes e suas demandas, juntamente com a Coordenadoria da Juventude, representada pela coordenadora, Natália e teve a presença do vereador Lucas Cordeiro, representando a Câmara dos vereadores.

Após a assinatura do termo, o prefeito abriu um bate-papo com os universitários para um debate sobre o transporte e as eventuais necessidades de melhorias e adequação para atender aos universitários. De acordo com o relato dos estudantes, a ajuda com o transporte é essencial para a permanência e acesso ao ensino superior por jovens da cidade.

O prefeito aproveitou a oportunidade para falar que, além do transporte, as obras da CEFEC estão avançando para que também possam sser geradas mais oportunidades aos paratienses com cursos técnicos em diversas áreas.

“Com o termo aditivo do contrato vamos atender muitos universitários com dignidade. E já acordamos com a Coordenadoria da Juventude, vamos abrir uma nova licitação ao término do contrato vigente, para que possamos melhorar ainda mais a atenção ao ensino dos paratienses, com ônibus com Wi-Fi, banheiros, ar-condicionado, assim dando mais conforto e segurança a todos.” – garante o prefeito.

Os universitários que estiverem interessados em utilizar o ônibus gratuito para Volta Redonda e Barra Mansa, precisam realizar inscrições na Casa da Juventude, do dia 30 de janeiro a 03 de fevereiro, das 9h às 12h e 14 às 17h, na rua São José Operário (antiga escola Guiomar Schimidt), Ilha das Cobras.

Os documentos necessários são: cópia RG, cópia CPF, cópia comprovante de residência, Declaração de Matrícula, Comprovante de Renda e preencher o Termo de Responsabilidade (disponibilizado no ato do cadastro