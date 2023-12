Paraty: Polícia Civil prende suspeito de estuprar criança de cinco anos de idade

Paraty – Um homem de 29 anos, natural de Volta Redonda, foi preso nesta quarta-feira (20) no município de Bonsucesso (MG), por suspeita de ter estuprado uma criança de cinco anos de idade, em Paraty. O crime teria ocorrido em novembro, na residência da mãe do suspeito.

De acordo com as investigações, o abuso teria acontecido enquanto os pais da criança trabalhavam. A mãe do preso trabalhava como babá e estava responsável por cuidar da menina. O homem, aproveitando um breve momento sozinho com a criança, cometeu os abusos e pediu a ela que “guardasse segredo”.

A criança contou ao pai o que havia acontecido e ele, em depoimento à Polícia, confirmou a agressão. O delegado titular da 167ª DP, Marcelo Russo, pediu à Justiça a prisão cautelar do suspeito. O mandado de prisão temporária foi expedido e cumprido no estado de Minas Gerais, para onde o preso fugiu. A Polícia Civil de Minas Gerais colaborou com a captura do suspeito que, na delegacia, teria confessado o crime. Ele permanece preso.