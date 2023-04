Paraty promove festival de Bossa Nova e Jazz até domingo - Diário do Vale

Matéria publicada em 1 de abril de 2023, 08:22 horas

2ª edição do ‘Bossa Instrumental Paraty’ atrai grandes nomes da música instrumental

A cidade de Paraty segue prestigiando as apresentações da 2° edição do ‘Bossa Instrumental Paraty’, que teve início nesta sexta-feira (31), com shows gratuitos na Praça da Matriz. Quem abriu as apresentações foi o cantor Jes Condado, seguido da banda Jamz, que realizou um tributo a Dolores Duran, cantora e compositora de samba da década de 30. Neste sábado (1°), Paraty irá receber as apresentações do DJ Seletor, Márvio Ciribelli e de Marcos Ariel.

O “Bossa Instrumental Paraty” é um evento que reforça a vocação turística da cidade, reconhecida como Patrimônio Mundial e Cidade Criativa da Gastronomia pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), e pelos seus inúmeros eventos culturais.

01/04 – Sábado

21h – DJ Seletor Z

22h – Márvio Ciribelli – Bossa/Samba-Jazz

00h – Marcos Ariel – Todas as Bossas

02/04 – Domingo

21h – DJ Pagu

22h – Dudu Lima Trio – Participação especial de Carlos Malta