Paraty realiza campanha para ajudar vítimas de temporal em SP - Diário do Vale

Matéria publicada em 21 de fevereiro de 2023, 15:21 horas

Paraty – O prefeito de Paraty, Luciano Vidal, publicou nesta tarde um vídeo para mobilizar a população para a campanha de doação de suprimentos – como água e colchões, entre outros – em prol dos moradores das cidades do litoral norte de São Paulo, vítimas no último final de semana de um temporal de deixou dezenas de mortos, além de bloquear estradas e destruir imóveis.

No vídeo, ele informa que as doações poderão ser entregues na Avenida Roberto Silveira, próximo ao Posto de Informações. Ele acrescentou que mais informações estarão disponíveis no site da Prefeitura.

Ainda de acordo com o prefeito, todo nosso secretariado do município estará em reunião na prefeitura para organizar as ações. Luciano Vidal está em São Paulo para acompanhar a apuração das Escolas de Samba do grupo especial, pois a cidade foi homenageada este ano pela escola Acadêmicos de Tatuapé.