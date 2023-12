Paraty realiza ‘Natal Para Todos’

Paraty – O prefeito Luciano Vidal liderou nesta sexta-feira, 22, o Natal para Todos, que contou com a chegada do Papai Noel de helicóptero na Praça da Matriz e a entrega de brinquedos e guloseimas para as crianças, além do Programa Brinca Comigo e diversas intervenções artísticas. Após o evento, o prefeito esteve no Hospital Municipal Hugo Miranda e no Asilo, onde também houve entrega de presentes.