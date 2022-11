Paraty recebe atividades artisticas em comemoração ao Bicentenário da Independência do Brasil - Diário do Vale

Matéria publicada em 25 de novembro de 2022, 11:52 horas

Projeto “Caravana de Ideias 2” prevê a produção do videoarte “Paraty_ reminiscências do Brasil”

Paraty – A cidade histórica de Paraty receberá, pelo segundo ano consecutivo, o projeto Caravana de Ideias, que acontece do dia 28 de novembro a 3 de dezembro. A Iniciativa cultural gratuita idealizada pelo ator e produtor Fabrício Polido, desenvolverá nesta edição um processo criativo reunindo artistas, coletivos, pensadores e povos originários – importantes personagens na formação do país e da cidade de Paraty – juntamente com profissionais do Rio de Janeiro premiados nas áreas de contação de histórias, canto, música, cenário/figurino e áudio para a produção de um videoarte sobre a temática “Bicentenário do Brasil”.

“O projeto será realizado num total de seis encontros com 30 participantes selecionados, onde desenvolveremos a pesquisa, criação, produção e coleta de materiais sonoros e visuais para posterior edição e finalização do videoarte “Paraty_ reminiscências do Brasil, que será disponibilizado gratuitamente nas redes sociais (Instagram / Facebook) e plataforma digital (Youtube) do projeto Caravana de Ideias” explica Fabrício Polido.

Os encontros acontecerão na sede do Instituto Silo Cultural, que foi criado em 2003, por iniciativa dos artistas Luís Perequê e Vanda Mota, uma instituição sem fins lucrativos que visa a valorização da cultura de Paraty, promovendo a arte e a cultura tradicional e contemporânea.

Em paralelo, a Caravana de Ideias também prevê uma pesquisa de campo, que inclui visitas as comunidades de língua tupi guarani, grupos quilombolas, comunidade caiçara, entre outros, para registro videográfico e captação de áudio de depoimentos, cantos, apresentações e trabalhos, para compor o videoarte. Todo o processo de desenvolvimento, pesquisa e criação em Paraty será registrado em formato de vídeo (making off) e disponibilizado nas redes sociais do Projeto.

A equipe de profissionais que coordenarão os trabalhos é formada por Fabricio Polido (idealização, coordenação geral e direção artística), José Mauro Brant (Contador de Histórias), Janaina Azevedo (Música e Canto) e Andrea Zeni (Captação e Edição de Áudio) – em parceria com profissionais locais que participaram das oficinas na primeira edição do projeto – Brisa de Souza (Produtora Local), Bruno Munari (Programador Visual), João Arierep (Registro Vídeo e Foto) – além do Instituto Silo Cultural, que sediará as atividades.

O projeto conta com patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através do edital Retomada Cultural RJ 2.