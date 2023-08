Paraty recebe maior circuito de corridas do mundo em setembro

Paraty – Paraty foi inserida no maior circuito de trail running do mundo, que une as maiores estrelas do esporte e corredores apaixonados. A etapa Paraty Brazil by UTMB acontece entre os dias 21 a 24 de setembro, na cidade. O UTMB World Series é o maior circuito de corridas do mundo. As corridas da UTMB ocorrem em diferentes lugares do mundo, com 34 eventos espalhados pela Ásia, Oceania, Europa e nas Américas

“Estamos empolgados em aumentar ainda mais a família UTMB em 2023 com a adição de um novo evento, o Paraty Brazil by UTMB. A UTMB une corredores, amigos e voluntários de todo o mundo, reunindo pessoas para se conectarem com a natureza, e estamos ansiosos para trazer um evento de padrões UTMB para o Brasil que permitirá que mais corredores vivenciem uma experiência de corrida em trilha de nível mundial, com a gente”, afirmou a presidente e cofundadora do Grupo UTMB, Catherine Poletti.

“Na competição, os corredores terão a oportunidade de descobrir uma área de grande beleza natural ao redor do Parque Nacional da Serra de Bocaina e enquanto não vemos a hora de explorar as novas trilhas da região, esperamos também destacar a importância de proteger e trabalhar em harmonia com esta região de prioridade global de conservação. A UTMB World Series oferece a todos, não importa em que lugar do mundo estejam, a possibilidade de conhecer seus extraordinários e convidamos os corredores e suas famílias a descobrir Paraty Brasil pela UTMB e tudo que este maravilhoso destino tem a oferecer”, frisou a presidente.

“Recebi o convite especial para participar do UTMB 2023, um evento excepcional de corrida em trilha que marcará seu 20º aniversário. Terei a honra de conhecer a etapa da maior corrida do mundo e a celebração deste marco notável em Chamonix, na França”, contou o prefeito Luciano Vidal, em suas redes sociais. Este será o único evento do país que permitirá aos atletas somarem as desejadas Running Stones, que possibilitará o ingresso no sorteio para o UTMB Mont-Blanc, na França.

Nos próximos dias, Vidal irá para a França apresentar o circuito brasileiro aos franceses. Segundo ele, na oportunidade, pretende apresentar a cidade de Paraty e realizar o lançamento da etapa inédita no Brasil da UTMB World, com expectativa de reunir mais de 4 mil atletas do Brasil e de outras nacionalidades.

Percurso

Partindo do centro histórico de Paraty, ao nível do mar, os corredores viverão uma incrível jornada passando por praias, estradas de terra, trilhas e florestas da Mata Atlântica, cruzando o Parque Nacional da Serra da Bocaina até atingir o ponto mais alto do percurso, a icônica Pedra da Macela, a quase 2.000m de altitude.