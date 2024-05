Paraty recebe produtores de cachaça de Minas Gerais

A missão técnica ocorreu em parceria entre os Sebrae/MG e Sebrae/RJ através do escritório regional da Costa Verde. Estiveram presentes analistas técnicos do Sebrae além do atual presidente da APACS (Associação de Produtores Artesanais de Cachaça de Salinas) e a Secretária de Turismo, Sandra Barros.

Com o objetivo de conhecer boas práticas na produção da aguardente e o processo percorrido pela APACAP para o reconhecimento da Denominação de Origem das cachaças de Paraty, recentemente alcançado através do INPI.