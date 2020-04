Paraty registra morte de idoso com suspeita do novo coronavírus

Matéria publicada em 4 de abril de 2020, 13:01 horas

Paraty – Em transmissão ao vivo, realizada nas redes sociais na noite desta sexta-feira, dia 03, o prefeito de Paraty Luciano Vidal informou que a cidade registra como caso suspeito de novo coronavírus a morte de um idoso, de 87 anos.

O paciente, que estava internado no Hospital Municipal Hugo Miranda, teve mostra de material colhida e enviada para o Laboratório Central Noel Nutels (Lacen), no Rio de Janeiro, única unidade estadual capaz de testar para confirmar ou descartar o Covid-19 como causa da morte.

De acordo com o boletim epidemiológico, divulgado pela prefeitura, de 1º de abril até as 13h desta sexta-feira, dia 03, a cidade já tinha descartados oito casos e investigando outros dois, que estão em isolamento domiciliar. O relatório destaca ainda os pacientes com síndromes gripais registrados na cidade, que somam 124 entre a área urbana e rural, e seguem sendo monitorados em casa.