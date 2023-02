Paraty renova tradições na decoração para o carnaval - Diário do Vale

Paraty – A decoração do carnaval 2023 em Paraty vai ser inspirado em várias tradições da cidade e também irá trazer novos elementos para as ruas. Entre os homenageados, estão as grandes escolas de samba Vila de Paraty, União da Ilha, Unidos do Bandeirantes e Acadêmicos do Patitiba, relembrando alegorias, composições e os grandes mestres. Para isso, estão sendo produzidos vários trabalhos artísticos, expostas em diversos pontos da cidade.

O município também traz uma Exposição Urbana de um acervo fotográfico cedido pelas famílias e fotógrafos de Paraty, por todo o percurso da Avenida Roberto Silveira, principal via de acesso do município. Também estão sendo confeccionados estandartes com poesias e letras de músicas em ritmo de samba.

No carnaval paratiense, a máscara é considerada um dos elementos mais marcantes, presentes em diferentes momentos. O ofício de fazer máscaras de papel machê e papietagem – camadas de papel coladas com cola de trigo sobre forma de barro – está na originalidade do carnaval de Paraty e ainda é transmitido por gerações.

Quando se fala em máscaras de Paraty, a referência vai para autores como Natalino Silva, Biba, Jubileu, Lucio Cruz, Nelsinho Diniz, Geninho Marques, entre outros, que registram um estilo próprio em suas obras. Neste ano, em projeto coordenado pelo artista visual e servidor da Secretaria de Cultura, João Paulo Alcântara, 80 máscaras de 40x30cm estarão espalhadas pelas ruas de Paraty, trazendo essa referência com traços e pinturas característicos que traduzem a arte do falecido Natalino Silva.

Uma edição de maior tamanho também estará presente na decoração: são as 30 máscaras produzidas pela família Cananéa, também utilizando a técnica de papietagem, e que ganhou novas cores pelas mãos de crianças e moradores das comunidades da cidade, durante as atividades do “Programa Cultura e Educação nas Férias”, ação da Prefeitura de Paraty por meio das Secretarias de Cultura e de Educação, que levou uma série de oficinas aos bairros do Condado, Pantanal, Ilha das Cobras, Mangueira, Ribeirinho e Barra Grande.

A ação teve como objetivo aproximar as comunidades dessa técnica que é um patrimônio imaterial, estimulando interesse e guardando as diferentes vertentes dessa técnica que foram desenvolvidas pelos nossos mestres.

Outro elemento significativo do carnaval são as grandes figuras presentes para adornar a festa. Os tradicionais bonecões do carnaval paratiense aparecem todo ano para receber quem vem de fora e cuidar dos que são da cidade, ficando de olho em tudo e só voltam para casa na quarta feira de cinzas. Para o carnaval de 2023, a Prefeitura de Paraty contratou os bonecões do Bloco Arrastão do Jabaquara para os cortejos e bonecões que estarão nos portais das principais ruas onde a festa acontece da família Cananéa.

O artista visual de Paraty Davi Cananéa, que herdou sua relação com a arte de seu avô João José Silva e seu pai Jubileu, traz pela primeira vez uma adaptação no fazer desses bonecões. De acordo com Davi, em vez de bambu em sua estrutura de sustentação, parte do material utilizado foram tubos de PVC reciclados e fibra de vidro, que junto ao papel machê e ao papelão proporcionaram uma anatomia mais ousada e maleável aos cerca de 10 bonecos produzidos para este ano.