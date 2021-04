Paraty retoma aulas presenciais em sistema híbrido

Matéria publicada em 27 de abril de 2021, 15:17 horas

Paraty – As aulas presenciais retornaram nesta terça-feira (27), em Paraty. O retorno é gradual, de acordo com a série do estudante e através do sistema híbrido, parte dos alunos recebe o ensino nas escolas e outra parte segue estudando online. As famílias têm autonomia para escolher se filhos retornam ou não às salas de aulas, segundo a prefeitura.

Durante o mês de abril, a Secretaria de Educação montou um calendário escalonado para a volta às aulas de acordo com o ano escolar do aluno. Os primeiros estudantes que retornam às escolas são os do 9º ano e da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Cada escola pode decidir o número de alunos que retornam presencialmente e os que continuam com o ensino à distância. Além disso, a higienização das mãos, distanciamento social e o uso de máscara são determinações obrigatórias.

Confira o calendário com retorno das aulas presenciais no município:

Abril

– Terça-feira (27) — 9º ano e EJA (Ensino de Jovem e Adulto): aulas presenciais segunda e terça-feira;

– Quarta-feira (28) — 8º ano: aulas presenciais terça e quarta-feira;

– Quinta-feira (29) — 7º ano: aulas presencias quarta e quinta-feira;

Maio

– 3 de maio — 6º ano – Aulas presenciais quarta e quinta-feira;

– 10 de maio — 5º ano – Aulas presenciais segunda e terça-feira;

– 10 de maio — Retorno integral das escolas costeiras – Aulas presenciais de segunda a quinta-feira;

– 11 de maio — 4º ano – Aulas presenciais terça e quarta-feira;

– 12 de maio — 3º ano – Aulas presenciais segunda e terça-feira;

– 13 de maio — 2º ano – Aulas presenciais segunda e terça-feira;

– 14 de maio — 1º ano – Aulas presenciais quarta e quinta-feira.

Junho

– 7 de junho — Educação infantil e Pré-Escola – Aulas presenciais quarta e quinta-feira.

Agosto

– 3 de agosto — Creches – Aulas presenciais segunda a quinta-feira (25% dos alunos).