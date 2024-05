Paraty sedia abertura do 14º Bourbon Festival com Orquestra Sinfônica

Paraty – A cidade de Paraty sediou a abertura do 14º Bourbon Festival Paraty, que ocorreu neste sábado (25), com a Orquestra Sinfônica.

Sob a regência do maestro Weslem Daniel, a Orquestra fez o público cantar músicas do gênero Jazz ao Samba. Com mais de 3 mil pessoas prestigiando o festival.

Através da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura, a Orquestra Sinfônica de Paraty conta com o patrocínio estratégico do Instituto Cultural Vale, patrocínio da EZZE Seguros, Innova, Farmacêutica EMS e Sandi Hotel, apoio institucional da Associação Amigos da Orquestra de Paraty, Taiama e Paraty Convention Visitors Bureau e apoio da Prefeitura de Paraty.