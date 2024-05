Paraty sedia balada pré-feriado nesta-quarta (29)

Paraty – A Casa da Cultura de Paraty sedia mais uma edição da Discoteca do PAC, nesta quarta-feira (29), às 19h, na Casa CAIXA, que fica na Rua Dona Geralda, nº 194. A festa é inspirada nos bailes do Paratiense Atlético Clube (PAC), que tinha sua sede no mesmo casarão. Com entrada gratuita, a Discoteca do PAC promete animar a noite de Paraty.

Serviço:

Discoteca do PAC

Data: 29 de maio

Horário: das 19h às 24h

Entrada Gratuita

Casa CAIXA

Casa da Cultura de Paraty

Rua Dona Geralda, 194, Paraty

Contato: +55 (24) 99238 4737

www.casadaculturaparaty.org

IG @casadaculturaparaty