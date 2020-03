Paraty suspende programação da Casa da Cultura e do Cinema da Praça

Matéria publicada em 13 de março de 2020, 19:45 horas

Paraty- A prefeitura de Paraty informa que, em razão da ameaça da pandemia de Covid-19 (novo coronavírus) e dos protocolos recomendados pelo Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde, foi instituída no município o Grupo de Emergência em Saúde Pública, que irá adotar medidas preventivas para evitar o risco de contágio em eventos e atividades voltadas para o público em geral, em aglomerações com mais de cem pessoas.

O comitê conta com representantes das Secretarias de Saúde, Educação, Turismo, Cultura, Ambiente, Gabinete, Procuradoria Geral do Município e Obras e Transporte. Entre as medidas preventivas já definidas, a prefeitura decidiu suspender a programação da Casa da Cultura e do Cinema da Praça, por se tratarem de espaços públicos com capacidade próxima de cem pessoas.

Na segunda-feira, dia 16, o comitê irá avaliar a situação da continuidade das aulas na rede de ensino e a programação do calendário de eventos, entre eles a Mini Maratona de Paraty e a Mostra de Música Brasileira.

Seguindo os mesmos protocolos do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde, a prefeitura vai orientar a suspensão de aglomerações com mais de cem pessoas para todas as entidades que promovem encontros ou eventos na cidade, em locais fechados.

A prefeitura esclarece ainda que a programação do FestJuá está mantida, por se tratar de evento em local aberto e frequentado majoritariamente pela população de Paraty, onde, até o momento, não houve nenhum caso confirmado de Covid-19.

Além disso, a partir da próxima semana, a Secretaria Municipal de Saúde fará ainda reuniões específicas com orientações de prevenção ao coronavírus para todos os operadores de turismo do município.