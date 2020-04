Paraty tem dois pacientes recuperados da Covid-19

Matéria publicada em 27 de abril de 2020, 10:00 horas

Paraty – A prefeitura de Paraty divulgou em seu último boletim epidemiológico que o município possui dois pacientes que receberam alta domiciliar, o que significa que estão recuperados da Covid-19, doença causada pelo coronavírus. Os pacientes são considerados clinicamente “curados” após passarem pelo isolamento domiciliar de 14 dias sem apresentar piora no quadro de sintomas.

Paraty possui dez casos confirmados pelo novo coronavírus, sendo que destes sete estão em isolamento domiciliar, dois receberam alta e um óbito foi registrado.

O município tinha 50 casos com suspeita clínica de infecção pelo novo coronavírus, sendo que 29 já foram descartados, 10 aguardam análise laboratorial, 10 que já foram confirmados, e um óbito suspeito que está sendo investigado, ele é um caso importado por ser um morador do estado de São Paulo que morreu em Paraty.

Novos equipamentos

A prefeitura de Paraty recebeu novos equipamentos e EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) para auxiliarem no combate ao novo coronavírus no município. A nova aquisição conta com: álcool em gel, protetores faciais, máscaras descartáveis, enxovais que ficarão no hospital de campanha, macacões e capotes (um tipo de avental descartável hospitalar).

Paraty recebeu dez monitores multiparamétricos, que servem para acompanhar o estado evolução do cliente, como nos casos de eletrocardiograma, respiração, temperatura corporal, dentre outros casos; e quatro aparelhos de BiPAP, que enviam fluxo de ar com pressão alternada entre inspiração (mais ar) e expiração (menos ar), utilizados no tratamento da apneia do sono e outros problemas respiratórios.