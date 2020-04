Paraty tem mais dois casos de Covid-19 e número vai a total de três

Matéria publicada em 16 de abril de 2020, 09:33 horas

Paraty – Paraty registrou mais dois casos confirmados de coronavírus na tarde de quarta-feira (15). Os pacientes são um homem e uma mulher, que não possuem comorbidades. Eles estão em isolamento domiciliar e com estado estável.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde destacou que está monitorando os casos e acompanhando as pessoas que tiveram contato com os infectados.

Paraty ainda tem 57 casos de síndrome gripal e três suspeitos de Covid-19, doença causada pelo coronavírus. Todos estão em isolamento domiciliar, aguardando resultado dos exames que estão no Lacen (Laboratório Central Noel Nutels), no Rio.