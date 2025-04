Paraty tem situação de emergência reconhecida

Paraty – O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) reconheceu, na sexta-feira (11), a situação de emergência na cidade de Paraty atingida por inundações. A portaria com o reconhecimento foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Com isso, a prefeitura pode solicitar recursos do Governo Federal para ações de defesa civil, como compra de cestas básicas, água mineral, refeição para trabalhadores e voluntários, kits de limpeza de residência, higiene pessoal e dormitório, entre outros.

Até o momento, o estado Rio de Janeiro tem seis reconhecimentos vigentes: Quatro por chuvas intensas, um por inundações e um por frentes frias/zonas de convergência.

Com informações do Brasil 61.