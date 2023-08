Paraty terá ‘botão do pânico’ em pousadas e estabelecimentos comerciais

Paraty – Assim que for autorizado pelo Governo do Estado, os moradores de Paraty poderão testar um aplicativo, desenvolvido por inteligência artificial, que conectará a comunidade à base da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (2ª CIPM), permitindo maior agilidade no combate ao crime. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (16) pelo comandante da unidade, tenente-coronel Rodrigues de Freitas, durante a comemoração dos dois anos de existência da Companhia Independente no município.

O evento, que aconteceu na Casa de Cultura, reuniu autoridades políticas e das forças de segurança, como o prefeito Luciano Vidal; a secretária de Saúde, Carla Lacerda; o delegado titular da 167ª Delegacia de Polícia, Marcello Russo, e o chefe do Estado Maior do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), coronel Eduardo Lopes, dentre outros.

O prefeito Luciano Vidal disse que a 2ª Companhia Independente de Paraty tem papel de relevância nos pilares das forças de segurança. “Uma vez que se destaca, também, como força pública estadual, primando pelo zelo, honestidade e correção de propósitos com a finalidade de proteger o cidadão, a sociedade e os bens públicos e privados, coibindo os ilícitos penais e as infrações administrativas”, disse.

Índices

Em entrevista ao DIÁRIO DO VALE, o tenente-coronel Rodrigues, comandante da 2ª CIPM, disse que um dos principais feitos alcançados pela corporação foi a redução dos índices de letalidade no município. “Quando foi criada, a 2ª CIPM Paraty estava com uma meta de 100 mortes por 100 mil habitantes. A partir do segundo semestre de 2021, através de um trabalho conjunto com os órgãos de segurança da prefeitura e com a Polícia Civil, conseguimos baixar para 74 por 100 mil. Em 2022, foram 54 mortes por 100 mil e hoje temos uma projeção de 45 mortos por 100 mil”, afirmou, reforçando que a redução nos números só foi possível devido à parceria com o Poder Público.

Ainda de acordo com o comandante Rodrigues, os números de roubos e furtos também diminuíram. “Estamos com os números da época da pandemia, quando os índices de criminalidade caíram no país inteiro”, destacou. Para ele, ter números como estes em um município como Paraty, que recebe turistas do mundo inteiro durante todo o ano, só pôde ser possível graças ao empenho dos policiais. “É fruto do trabalho dos policiais militares, que estão na ponta da linha, da parceria com a Polícia Civil, com a prefeitura, e do estudo para que possamos desenvolver o trabalho de Segurança Pública na cidade”, acrescentou o tenente-coronel.

Inteligência artificial

Durante seu discurso por ocasião do aniversário da 2ª CIPM, o comandante Rodrigues anunciou uma novidade: um aplicativo, desenvolvido por inteligência artificial, que vai conectar a comunidade paratiense à base da Companhia. O intuito, ele disse, é agilizar o atendimento a situações de emergência e, consequentemente, o combate ao crime. Ao DIÁRIO DO VALE, o comandante detalhou a iniciativa. “A ideia surgiu no Conselho de Segurança Escolar. Um diretor ficou em dúvida sobre como entrar em contato com a CIPM, e se falou sobre um botão de acionamento”, explicou.

De acordo com o comandante Rodrigues, a ideia é que pousadas e estabelecimentos comerciais tenham o botão instalado em lugar discreto. “Tem que estar no estabelecimento, mas disfarçado. Se acontece uma emergência, o proprietário ou mesmo um funcionário pode acionar o botão sem ninguém perceber. A informação chega direto na nossa base”, disse, acrescentando que a ideia é da 2ª CIPM e que basta que o Governo do Estado autorize, através da Secretaria de Estado de Polícia Militar, para que os testes tenham início.