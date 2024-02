Paraty vai substituir charretes com tração animal por elétricas

Paraty – O prefeito de Paraty, Luciano Vidal, deu mais um passo para acabar com as charretes movidas por tração animal. Nesta sexta-feira (23), o prefeito apresentou o projeto de substituição das charretes tradicionais por veículos elétricos. Vidal está atendendo aos apelos dos defensores da causa animal e realizando a mudança com apoio do Estado e da Associação dos Charreteiros. A defensora de animais Luiza Mell, o deputado e secretário Estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, o deputado federal Marcelo Queiroz e deputado Estadual Júlio estiveram no evento nesta sexta.

“E tudo isso será feito em parceria com os charreteiros que já atuam no centro histórico, garantindo o emprego e renda. As charretes por tração animal serão encerradas em nossa cidade e estamos fazendo história. O deputado federal, Marcelo Queiroz anunciou que Paraty será a pioneira nesse projeto que em breve se estenderá por todo o Brasil. E tem mais, o deputado trará o Castramóvel para a cidade, possibilitando a castração de mais de 1500 animai”, disse Vidal.

O presidente da Associação de Carruagens de Paraty, Lourival Silva, explicou que os trabalhadores do setor estão apoiando a iniciativa.

“Nós nunca fomos contra, sempre na balança, o bem-estar do animal e o nosso bem-estar; temos família, filhos e contas a pagar. Se quiser parar o animal, dá um trabalho para nós, a gente não quer brigar”.

A secretária de Saúde, Carla Vidal, que é defensora da pauta animal, comemorou o projeto. “É com muita alegria que presencio essa evolução para nossa amada cidade. Recebemos com entusiasmo ativistas incríveis como Luísa Mel e a Associação de Charreteiros de Paraty. Foi um encontro incrível, onde todos, incluindo os charreteiros, aceitaram a oferta, movidos pelo amor comum aos animais”, disse Carla.

A ativista pelos direitos dos animais Luiza Mell comemorou a iniciativa da prefeitura de Paraty. “Encontrar todo mundo olhando para o animal dessa maneira e fazer parte dessa transformação da sociedade junto com vocês é uma honra, um privilégio, é o dia mais feliz da minha vida”, disse emocionada.