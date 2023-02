Paraty: Vidal entrega hoje a reforma do Cimei Pé de Moleque - Diário do Vale

Paraty: Vidal entrega hoje a reforma do Cimei Pé de Moleque

Matéria publicada em 14 de fevereiro de 2023, 10:57 horas

Ação faz parte da série de obras que estão sendo realizadas para comemorar os 356 anos da cidade

Paraty – O prefeito Luciano Vidal entrega nesta terça-feira (14), as obras de revitalização do Cimei (Centro Integrado Municipal de Educação Infantil) Pé de Moleque, no Centro. Além das melhorias, a unidade, que atende aproximadamente 200 crianças de 4 a 5 anos, recebeu um parquinho e serviços de jardinagem. A cerimônia será realizada às 15h.

A ação faz parte da série de obras que estão sendo realizadas para comemorar os 356 anos da cidade, que completa mais um ano de emancipação no dia 28 de fevereiro.

A cerimônia é aberta ao público e contará também, com a presença do vice-prefeito Izaques Marendaz, da secretária de Educação Gabriela Gibrail, de representantes da prefeitura e da comunidade, familiares de alunos, estudantes e profissionais da unidade.