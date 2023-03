Matéria publicada em 8 de março de 2023, 17:14 horas

Paraty – O prefeito de Paraty, Luciano Vidal, inaugurou nesta quarta-feira (8), Dia Internacional da Mulher, o Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher (NIAM), na 167ª Delegacia de Polícia de Paraty.

Local foi inaugurado por meio de uma parceria da Prefeitura de Paraty, através da Coordenadoria da Mulher, com a Polícia Civil do governo do Estado do Rio de Janeiro.