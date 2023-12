Paraty: Vidal lança o Calendário Turístico Cultural 2024

Paraty – O prefeito de Paraty, Luciano Vidal, lançou nesta quinta-feira (7) o Calendário Turístico e Cultural 2024, que reúne mais de 60 eventos em 365 dias na mais bela e aconchegante cidade da Costa Verde. O lançamento aconteceu no Moriá Praia Bar, localizado às margens da Rodovia Rio-Santos, na Barra do Corumbê, e reuniu promotores de eventos, imprensa e o trade turístico.

O prefeito Luciano Vidal, a Secretaria de Turismo e o Sebrae apresentaram o PLAMTUR – Plano Municipal de Turismo e Marca Turística, desenvolvido através de parceria entre o município e a entidade. A expectativa é de que em 2024 a cidade receba mais turistas do que em 2023.

A prefeitura também anunciou o Calendário de Festejos da Serra e do Mar, voltado para os eventos realizados para a comunidade de Paraty, como as festas religiosas, as tradições culturais e caiçaras, com destaque para a Festa do Divino, tombada como patrimônio cultural.

De 1° de janeiro a 31 de dezembro, a cidade receberá 63 eventos que levarão uma extensa programação turística, esportiva, cultural, gastronômica, ecológica e de negócios para o município.

Entre os meses de maio e Junho Paraty será a palco de tradicionais festivais como Bourbon Festival Paraty e o Circuito Sesc Jazz & Blues e ganha mais uma novidade com o Festival Maraty, com um conceito musical ligado às raízes da música brasileira e que ganha a cara de Paraty, com múltiplos formatos com ocupação dos espaços históricos ao longo de três dias, onde todos poderão desfrutar de boa música, sem correria, e contemplar a cidade histórica com grandes nomes da música nacional e internacional.

Os grandes eventos como a Flip (Festa Literária Internacional de Paraty), que retorna para o mês de julho e Paraty Brazil By UTMB, o maior evento esportivo de corrida em montanha do mundo, vem em sua segunda edição pulsando os corações dos atletas e dos paratienses e ainda em destaque o Festival da Cachaça, Cultura e Sabores de Paraty e Festival do camarão e o Circuito de Festas Juninas estão confirmados para 2024.

Paraty

Localizada na Costa Verde do Rio de Janeiro, Paraty foi eleita como uma das cidades mais românticas e aconchegantes da América Latina pelo site especializado em turismo de luxo A Luxury Travel Blog. Quando o assunto é viagem histórica, Paraty lidera a lista de destinos mais procurados por brasileiros. Foi o que revelou uma pesquisa da plataforma Booking.com: para 77% dos viajantes do país, visitar lugares históricos é uma motivação importante para viajar.