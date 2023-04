Paraty: Vidal vai recorrer ao STF após volta de cobrança de tarifa

Matéria publicada em 12 de abril de 2023, 11:49 horas

Decisão do TRF da 2ª Região derruba liminar da Justiça Federal de Angra dos Reis; moradores de Paraty serão obrigados a pagar pedágio no sistema Free Flow da Rodovia Rio-Santos

Paraty – O prefeito de Paraty, Luciano Vidal, anunciou na manhã desta quarta-feira (12), que irá entrar com um recurso no Supremo Tribunal Federal (STF), para recorrer da decisão que suspendeu a isenção de pagamento do pedágio na Rodovia Rio-Santos para moradores de Paraty. A decisão, publicada na terça-feira (11), foi assinada pelo desembargador Federal Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região Federal, com base no artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.

A liminar concedida pela Justiça Federal de Angra dos Reis, no dia 31 de março, isentava os motoristas de Paraty de pagarem o pedágio Free Flow na estação, que fica no limite entre Paraty e Angra dos Reis, na Rodovia Rio-Santos. A juíza também havia determinado multa diária de R$ 100 mil ao grupo CCR caso não cumprisse a determinação. O sistema começou a funcionar no mesmo dia 31.

“Quero informar a toda população, turistas e visitantes, que no direito, no dever e obrigação como prefeito de defender os interesses da população de Paraty, estaremos ingressando com uma petição, uma ação no Supremo Tribunal Federal, para que essa decisão da TRF2 seja reformada”, afirmou o prefeito, num vídeo publicado em sua rede social.

Vidal ainda esclareceu que em nenhum momento o município foi ouvido ou consultado, através de reuniões ou de uma consulta pública sobre a implantação desse pedágio. “Nossa decisão será ingressar imediatamente com uma ação no Supremo Tribunal Federal para garantir o direito de ir e vir com segurança e tranquilidade para nossa gente”, reforçou Vidal.

Liminar

A decisão da Ação Civil Pública do dia 31 de março, determinava que a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a CCR RioSP se abstivessem de cobrar pedágio de moradores que residem no Município de Paraty, motoristas de veículos com placa do município de Paraty (sem necessidade de cadastramento), motoristas residentes em Paraty cujos veículos não tenham placa do município até a regularização do emplacamento; os trabalhadores e estudantes em Paraty que não residem na localidade e os veículos de transporte coletivo credenciados pela Prefeitura de Paraty.

Para conseguir a liminar, a prefeitura de Paraty afirmou que o arranjo econômico do contrato prejudica a economia municipal, que é muito fortalecida pelo turismo. A ação civil ainda apontou que o município quem tem cerca de 1.200 famílias que vivem em casas às margens da rodovia Rio-Santos, sendo a maioria de baixa renda, e que seriam prejudicadas pelo pedágio.

Free Flow

O pagamento no sistema free flow acontece de duas maneiras: por meio da leitura de uma TAG (etiqueta eletrônica) ou pela leitura da placa. No primeiro caso, a passagem será cobrada direto na fatura da operadora do condutor, com o benefício do desconto progressivo, previsto em contrato de concessão, que varia entre 5% e 70%. Já o motorista que não tem uma TAG instalada poderá efetuar o pagamento no portal web da concessionária, app da CCR – CCR RioSP ou pelo WhatsApp em até 15 dias corridos.