Parceria entre a prefeitura de Valença e CIEE oferece vagas de estágio

Matéria publicada em 19 de outubro de 2021, 15:08 horas

Valença- Desde 2017, uma parceria consolidada entre a Prefeitura de Valença e o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), tem como base fundamental inserir o jovem no mercado de trabalho e garantir uma oportunidade de desenvolvimento profissional a partir do serviço público.

E através da Secretaria Municipal de Administração, a Prefeitura de Valença e a instituição CIEE em 2017, deram início a um convênio que já garantiu a geração de 300 vagas de estágio, para o exercício das mais diversas atribuições dentro do poder municipal. A formalização da união de forças foi feita durante a solenidade que marcou a inauguração da nova sede do CIEE.

A Secretária de Administração, Denise Souza, responsável pelo convênio, pontuou a importância de fazer da Prefeitura a porta de entrada para os jovens que anseiam ingressar no mercado de trabalho.

De acordo com a titular da Pasta, hoje, são 82 estagiários inseridos na parceria, com um extenso trabalho de aprimoramento da prestação do serviço público, uma vez que ela engloba um programa de padronização do atendimento ao cidadão, tomando como sustentação a qualidade e eficiência na solução e resposta das demandas da população.