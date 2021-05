Matéria publicada em 21 de maio de 2021, 13:14 horas

Itatiaia- Depois de se reunir com representantes do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), o secretário de Habitação e Regularização Fundiária de Itatiaia, Marcos Noronha, confirmou uma parceria do município com a instituição, visando fomentar o turismo rural e a agricultura familiar.

De acordo com o secret√°rio, o munic√≠pio n√£o tinha parceria com o Sebrae nessa √°rea. Ele destacou ainda que Prefeitura e Sebrae ir√£o assinar o termo de coopera√ß√£o t√©cnica o quanto antes para darem in√≠cio a importantes a√ß√Ķes, tanto no incentivo, capacita√ß√£o e melhoria na agricultura familiar, quanto no fomento do Turismo Rural.

– Estamos planejando a consolida√ß√£o e forma√ß√£o de roteiros de Turismo Rural. A cidade tem todo o potencial para alavancar os roteiros de turismo rural e em parceria com o Sebrae, vamos ter a coopera√ß√£o t√©cnica, integrando os produtores. √Č um projeto que tem tudo para dar certo, para ser um sucesso e s√≥ trazer benef√≠cios para o munic√≠pio ‚Äď relatou.

Participaram da reunião os representantes do Sebrae Isaac Barreto, a Coordenadora Regional do SEBRAE, Paola Techini, Analista da Coordenação de Agronegócios, Marcos Gentil, analista Clarissa Muller e a Analista de Coordenação de Turismo, Tayssa Pinheiro.