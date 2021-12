Parceria entre prefeitura de Valença e Senai oferece cursos gratuitos a jovens do município

Matéria publicada em 9 de dezembro de 2021, 17:46 horas

Valença- A Prefeitura de Valença, através da Secretaria Municipal de Assistência Social em parceria com o Senai, realizaram na última quarta-feira, dia 8, a cerimônia de entrega dos diplomas aos jovens formandos das turmas do curso de Auxiliar Administrativo e Auxiliar de Almoxarife.

Num ato de transparência e de livre oportunidade aos interessados, esse projeto teve suas inscrições feitas no Cras (Centro de Referência da Assistência Social) , com o objetivo de proporcionar acesso à qualificação profissional para aproximadamente 80 pessoas no período de pandemia respeitando o distanciamento e protocolos de saúde.

A pedido do prefeito Fernandinho Graça, a Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Professor Rafael Tavares, buscou junto ao Senai ofertar vagas para jovens de diversos bairros através de um mapeamento das localizações das empresas e comércios locais conforme os cursos disponíveis.

O projeto não se limita apenas a oferta de qualificação profissional, mas também como objetivo específico o acompanhamento dos formandos para apoio na confecção de currículos e dicas de seleção e recrutamento, além de transporte para os alunos em situação de vulnerabilidade residentes em bairros distantes.

Segundo a prefeitura, mais duas turmas irão se formar no ano que vem, finalizando o primeiro projeto de qualificação profissional na atual gestão.

“Meu pai, Fernando Graça, há mais de 50 anos em seu governo, trouxe essa unidade do Senai para Valença. E hoje, fico muito feliz por ver esses jovens valencianos buscando essa oportunidade oferecida no momento que estou à frente da administração municipal. Essa conquista foi da Secretaria de Assistência Social, onde disponibilizamos as vagas e o transporte aos que moram em bairros afastados através do CRÁS de referência. Vamos continuar ofertando essa parceria com o SENAI e com isso, estamos proporcionando o início da colocação de cada jovem no mercado de trabalho. Parabenizo a vocês, tenham certeza que iremos sempre trabalhar para oferecer o melhor”, comentou o Prefeito Fernandinho Graça.