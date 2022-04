Parceria entre saúde e educação faz Piraí voltar a sorrir

Matéria publicada em 27 de abril de 2022, 15:12 horas

Piraí- Numa iniciativa das Secretarias de Saúde e Educação, teve início a retomada das ações do PSE (Programa de Saúde na Escola), cujo objetivo é o fortalecimento das ações de promoção e prevenção em saúde, bem como a assistência odontológica aos escolares, que devido ao período pandêmico (Covid-19) foram descontinuadas.

Essas ações visam a mobilização de educadores, alunos e profissionais de Saúde para tratar de temas como ¨Prevenção ao Covid-19” e “Triagem em Saúde Bucal”.

Através de atividades lúdicas, dinâmicas, rodas de conversa e gincanas, foi abordada a importância da vacinação para todas as faixas etárias e dos cuidados com a higiene das mãos e uso do álcool.

Realizada na própria escola, a triagem se caracteriza pelo exame da cavidade oral das crianças e adolescentes, onde serão detectados quais alunos necessitam de atendimento odontológico, os quais serão enviados o mais rápido possível para tratamento na Unidade da Saúde da Família de seu bairro.

Escolas como a Luís Marinho Vidal (Jaqueira), João Feliciano (Rosa Machado), Eugênio Lourenço Corrêa (Serra do Matoso), CIEP 158 (Casa Amarela), Hugo Lemgruber Portugal (Fazendinha) e Marília Lima Valente (Ponte das Laranjeiras), que tiveram atividades na Semana Saúde na Escola, obtiveram excelentes resultados, haja vista o número de crianças do município (97,7%) que estão matriculadas nas escolas de Piraí.

Além disso, são realizadas também orientações de higiene oral, técnicas de escovação, aplicação de flúor e, ainda, orientações de alimentação e nutrição saudáveis, que fazem parte de uma programação para todo ano letivo, e que colaboram para a formação de uma população mais saudável.

Outras escolas de Piraí ainda serão contempladas com as atividades e suas respectivas programações divulgadas, só aguardar. Nos anos 2020 e 2021, devido à pandemia, não aconteceu a Semana de Saúde nas Escolas e as aulas estavam no formato remoto.