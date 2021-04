Matéria publicada em 8 de abril de 2021, 11:04 horas

Barra do Piraí- A Secretaria de Serviços Públicos em conjunto com o Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro (DER-RJ), está realizando desde segunda-feira, dia 5, obras de melhoria e manutenção, na estrada de chão RJ-141, que interliga os distritos de Dorândia e São José do Turvo. A conclusão dos serviços de reparação da via deve acontecer ainda este ano. A previsão é que os trabalhos sejam totalmente concluídos em agosto.

Por se localizar entre duas encostas, a estrada RJ-141 pode trazer perigo aos usuários, caso deslizamentos de terra aconteçam. Contudo, essa ameaça pode ser remediada a partir de cuidados e reparações constantes na via. De acordo com o secretário de Serviços Públicos, Rodrigo do Nascimento, trabalhos de manutenção visando este problema em específico, estão sendo realizados.

“Três retroescavadeiras realizaram serviços de limpeza bruta, com remoção de enorme volume de terra comprometida, geradas de deslizamento de encostas e barrancos, já que temos, por ali, bastante erosões. Além disso, estão sendo abertas valas e canaletas naturais para escoamento adequado do volume de chuvas. Esse serviço de manutenção é essencial para que acidentes envolvendo as encostas da via sejam evitados”, completa o secretário.

Além da preocupação com possíveis deslizamentos de terra na via, os trabalhos de conservação da estrada visam também o nivelamento do solo da pista de rolagem e a adição de brita e cascalho para melhorar a aderência dos veículos que por ali passam, conforme complementou o secretário.

Para mais informações sobre manutenções e outros serviços em vias públicas, entre em contato com a Secretaria de Serviços Públicos através do telefone 2443-2266, ou pelo e-mail secservpublico@barradopirai.rj.gov.br .