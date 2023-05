Parceria vai ajudar empresas do Estado do Rio a ampliarem suas vendas online

Matéria publicada em 19 de maio de 2023, 08:29 horas

Volta Redonda – Desde o início da pandemia, cerca de 220 mil empresas formalizadas entraram na plataforma Mercado Livre. Isso é reflexo da preocupação da companhia em oferecer serviços e ferramentas para impulsionar os negócios dos vendedores, democratizando o acesso ao comércio, impactando diretamente o fomento do empreendedorismo.

Foi pensando em dados como esse que uma parceria firmada entre Firjan e Mercado Livre com o objetivo de capacitar empreendedores do estado do Rio para ampliar as vendas e abrir novos mercados por meio do comércio on-line. O Rio+Digital pretende democratizar os negócios eletrônicos entre as pequenas e médias empresas fluminenses associadas à Firjan e ao CIRJ (Centro Industrial do Rio de Janeiro).

Para isso, após o cadastro, os empreendedores irão passar por uma capacitação que engloba todas as etapas do e-commerce, desde a abertura de uma loja virtual até a entrega ao consumidor. A jornada pode ser acessada em www.firjan.com.br/mercadolivre.

O programa apresenta conteúdos práticos e objetivos sobre “por que vender”, “como vender”, “praticar as vendas” e “escalar as vendas”, além de questões que fazem parte da rotina das empresas, como estratégias de finanças e precificação, cálculo de margem de lucro, atendimento ao cliente, logística, tributação, crédito, organização de estoque, entre outros temas.

Os empresários associados ainda têm acesso a material extra produzido pela Casa Firjan e pela Firjan IEL, voltado para a presença dos negócios no ambiente on-line: novas tendências e hábitos, marketing de influência, desenvolvimento de competências, antecipação de inovações que vão impactar mercado e negócios são alguns dos assuntos.

Apesar dos avanços nos últimos anos, parte dos negócios no Brasil ainda não está digitalizada, não vende on-line ou não explora as redes sociais como forma de promover seus produtos e serviços. Segundo Luiz Césio Caetano, vice-presidente da Firjan, o projeto Rio+Digital, com o Mercado Livre, quer atuar exatamente neste processo, de contribuir para que as empresas encontrem novos mercados através do processo de transformação digital. “Esta iniciativa pretende abrir a oportunidade para que empresas fluminenses atuem no ambiente digital, pois acreditamos que este é o caminho para ampliar a competitividade e melhorar o ecossistema de negócios do estado do Rio”, explica.

Programa Firjan PEQ tem foco em pequenas empresas

A nova parceria é mais uma entrega aliada ao Programa Firjan PEQ, lançado em 2021 com foco nas pequenas empresas. “É senso comum que as pequenas empresas são muito importantes para a economia e para o emprego no Brasil. Com essa iniciativa, fortalecemos os empreendimentos deste perfil oferecendo fácil acesso à informação qualificada e a instrumentos de apoio compatíveis com as suas necessidades. O Rio+Digital é mais uma ferramenta valiosa nesse sentido, que aproxima os empresários de uma plataforma impulsionadora de negócios”, ressalta Caetano.

Para o Mercado Livre, a parceria com a Firjan se soma às iniciativas da empresa para qualificar empreendedores, possibilitando sua entrada ou alavancando seus ganhos no e-commerce. “O Rio de Janeiro é um mercado com grande potencial para o Mercado Livre. Nós, como e-commerce líder na América Latina, temos o papel fundamental de estar ao lado dos nossos vendedores, capacitando-os e fidelizando-os. Com a Firjan, esperamos levar conhecimento e ferramentas para ajudar empreendedores, micro e pequenos negócios a ingressar ou desenvolver ainda mais seus negócios no e-commerce”, afirma André Santos, embaixador do Mercado Livre. “Vemos nessa iniciativa um poder de impacto positivo porque movimenta a economia local, gerando renda e promovendo uma melhor qualidade de vida às pessoas”, destaca.

Ao concluir a jornada de conhecimento na página do Rio+Digital, os empresários se cadastram no site do Mercado Livre (caso ainda não possuam cadastro) e ingressam no ”Você Chegou!”, que fornece assessoria gratuita para facilitar a experiência do novo usuário a realizar as primeiras vendas. O curso faz parte do Programa de Vendedores que oferece conteúdos e consultorias para cada momento do negócio do parceiro. As outras fases do projeto são o “Você Vendeu”, “Você Cresceu” e “Você Venceu”, com conteúdos relevantes para cada perfil de vendedor.

A parceria com a Firjan também contempla um bônus de R$200 em Product Ads para as empresas associadas, com o intuito de impulsionar os anúncios e as vendas na plataforma.