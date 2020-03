Paróquia do bairro Retiro distribui cestas básicas para famílias durante quarentena

Matéria publicada em 31 de março de 2020, 08:07 horas

Volta Redonda – A Paróquia São Sebastião, localizada no bairro Retiro, em Volta Redonda, está distribuindo cestas básicas para famílias durante o período da quarentena no município. As ações de solidariedade estão sendo promovidas pelo padre Alércio Carvalho, por colaboradores e voluntários, que ajudam desde as doações até o ato de entrega das cestas básicas.

A paróquia já entregou cestas básicas para famílias da ocupação Dom Waldyr Calheiros, no bairro Belmonte.

– Na ocupação Dom Waldyr foram solicitadas cestas básicas para 50 famílias. Enviamos um tanto de cestas, não só nós da paróquia, mas também outros amigos pessoais que pedi que enviassem diretamente lá – explicou o padre.

Na próxima quarta-feira (01), a paróquia e os voluntários ajudarão quem mora no loteamento Morada do Sol, no bairro Siderlândia.

– Mais de 22 cestas serão enviadas para as famílias do Morada do Sol. Muitos sobrevivem do trabalho informal com vendas de picolé, doce, limpeza de carros, mas como tudo está parado, estão sem trabalhar. Os pedidos são muitos, mas graças a Deus temos a contribuição da comunidade. Gostaria de agradecer a todos que estão ajudando, o ato não é individual – concluiu o pároco.

A Paróquia São Sebastião é composta por 18 comunidades e compreende toda região da Vila Brasília, Retiro, Açude, Siderlândia, Belmonte, Padre Jósimo, indo até a divisa com o município de Barra Mansa.