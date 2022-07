Paróquia São João Batista em Arrozal promove festa do padroeiro

Matéria publicada em 3 de julho de 2022, 12:12 horas

Piraí- Neste domingo, dia 3, a Paróquia São João Batista, em Arrozal, distrito de Piraí, realizará uma festa em celebração ao dia do padroeiro, celebrado no dia 24 de junho.

A festa contará com show locais, quadrilhas e festival de prêmio, com a cartela no valor de R$10. Veja a programação e participe!