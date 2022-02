Parque Aquático de Volta Redonda altera horário de funcionamento no mês de fevereiro

Matéria publicada em 2 de fevereiro de 2022, 13:48 horas

Aos sábados e domingos, quem tem carteirinha e exame médico atualizado podem acessar o espaço das 8h às 17h

Volta Redonda- O Parque Aquático Municipal de Volta Redonda alterou o seu horário de abertura para a população em geral neste mês de fevereiro. De terça a sexta-feira, o local está aberto para o lazer entre 11h e 17h. Nos finais de semana, as piscinas recebem este público a partir das 8h. A mudança foi necessária por conta do retorno das escolinhas de hidroginástica e natação da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel). As aulas acontecem no início da manhã.

O coordenador do Parque Aquático, Wagner Rogério de Oliveira, explicou que o local voltou a receber a população para o lazer durante a semana em janeiro, por conta das férias escolares. Agora, com o retorno das aulas nas piscinas, tivemos que restringir o acesso. “No ano passado, só estávamos recebendo a população em geral aos sábados e domingos, por conta da pandemia da Covid-19”, lembrou, ressaltando que as segundas-feiras são reservadas para os serviços de manutenção.

A frequência é garantida para os moradores do município com carteirinha e exame médico atualizado. Os exames podem ser feitos na sede do Parque Aquático, na Ilha Pequena, em frente à Ilha São João, nas segundas-feiras, às 13h30; e nas quartas-feiras, às 8h e também às 13h30. Para cada horário são distribuídas 150 senhas.

Para fazer a carteirinha, a pessoa deve procurar a secretaria do parque, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. É necessária apresentação do Documento de Identidade, Cadastro de Pessoa Física (CPF) e comprovante de residência em Volta Redonda.

Escolinhas de natação e hidroginástica

O Parque Aquático sedia aulas de natação e hidroginástica para adultos e crianças em diversos horários. O retorno das escolinhas, agora em fevereiro, vai beneficiar os alunos já matriculados. Os interessados em participar podem ligar para a secretaria do parque pelo telefone (24) 3339-2480, para fazer parte do cadastro de espera. A equipe da Smel entrará em contato, assim que forem disponibilizadas novas vagas.