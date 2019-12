Parque Aquático e Arena Esportiva têm horário especial de funcionamento no fim de ano

Matéria publicada em 24 de dezembro de 2019, 16:40 horas

Os dois locais, em Volta Redonda, abrem de quinta a domingo após o Natal, entre os dias 26 e 29 de dezembro, e voltam a funcionar normalmente a partir de 02 de janeiro

Volta Redonda – O Parque Aquático Municipal e a Arena Esportiva em Volta Redonda terão horário especial de funcionamento no recesso de fim de ano. Os dois espaços públicos para o lazer e a prática de esportes abrem de quinta a domingo após o Natal, entre os dias 26 e 29 de dezembro, e voltam a funcionar normalmente a partir de 02 de janeiro. Às segundas-feiras, o Parque Aquático e a Arena ficam fechados para manutenção.

Anexo à Ilha São João, o Parque Aquático Municipal conta com três piscinas, sendo uma para lazer, uma olímpica e uma infantil, além de vestiários e cantina, funcionando normalmente de terça a domingo, das 9h às 17h. O acesso é gratuito. No local, além das atividades de lazer, são oferecidas aulas de natação e hidroginástica.

Para fazer a carteirinha, o munícipe deve comparecer ao local com identidade, Cadastro de Pessoa Física (CPF) e comprovante de residência, de segunda à sexta, das 8h às 17h. É necessário ainda que seja feito um exame de saúde, que pode ser realizado nas unidades básicas de saúde do município ou no próprio parque, das 8h às 13h, nas terças-feiras; ou das 14 às 16h, às quintas.

Já a Arena Esportiva, na Voldac, é uma ótima opção para a prática de atividades físicas para a população. Além de corrida e caminhada na pista, o espaço inclui o Centro Municipal de Artes Marciais (CEMAM) e escolinha de atletismo. O gramado é local de treinamento para equipes de rugby, futebol americano e beisebol.

A pista de atletismo, com 400 metros de extensão, da Arena funciona de terça a sexta-feira, das 06h às 12h e das 13h30 às 17h30; aos sábados e domingos, o espaço está aberto das 07h às 11h. Nas quintas e sextas-feiras após o Natal e o Ano Novo o horário de funcionamento será especial, das 6h às 11h.

A Arena Esportiva é um local aberto à população da cidade, mas o morador deve realizar um cadastro para a utilização da pista. Os interessados devem comparecer na unidade de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.