Parque Arqueológico e Ambiental de São João Marcos realiza Festival de Teatro

Matéria publicada em 26 de julho de 2022, 18:54 horas

Rio Claro – O Parque Arqueológico e Ambiental de São João Marcos, espaço educativo cultural da Light em Rio Claro, vai se transformar em um grande palco a céu aberto durante o seu Festival de Teatro, evento com entrada gratuita que será realizado no próximo dia 6 de agosto (sábado), a partir das 10h. Realidade e atuação irão se misturar em uma série de encenações que vão envolver os participantes.

A programação do evento cultural inclui intervenções teatrais que prometem estimular a participação do público em vários pontos da visitação. Além disso, haverá uma performance do ator Lucas Figueredo no anfiteatro, uma visita teatralizada com o mediador Ivan Portugal e uma apresentação do grupo Turma em Cena, nas ruínas do Teatro Tibiriçá.

O Parque São João Marcos não exige mais agendamento prévio para a visita, mas as medidas de segurança sanitária permanecem. Admite-se exclusivamente público que esteja com esquema vacinal contra a Covid-19 em dia (ou seja: todas as doses, considerando a idade da pessoa e o calendário de vacinação); o espaço também solicita a apresentação do comprovante de vacinação e pede que, para a proteção de visitantes e colaboradores, todos usem máscara na sede (Quiosque São João Marcos, Centro de Memória, Sala de Estudos e Memória, Sala de Energia Criativa). Pontos com álcool gel continuam disponíveis pelo Parque.

Serviço

Festival São João Marcos de Teatro

6 de agosto de 2022 (sábado)

Das 10h às 14h

Entrada gratuita