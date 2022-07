Parque da Cidade, em Barra Mansa, terá Centro de Treinamento de Condutores

Matéria publicada em 11 de julho de 2022, 21:35 horas

Área já foi aprovada pelo Detran e nos próximos dias será adaptada para a realização de aulas

Barra Mansa – O Parque da Cidade de Barra Mansa passará por adaptações e melhorias, como sinalização viária e iluminação, nos próximos dias visando a instalação do Centro de Treinamento de Condutores de Veículos nas categorias A, B,C, D e E. O anúncio foi feito pelo prefeito Rodrigo Drable e o presidente do Detran-RJ (Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro), Adolpho Konder Homem de Carvalho Filho, na tarde desta segunda-feira (11), no gabinete do chefe do Executivo.

Segundo informações da equipe do Detran, o espaço disponibilizado já foi vistoriado e aprovado pelo órgão, permitindo que os cidadãos barra-mansenses realizem as aulas para a condução de motocicletas, carros de passeio, ônibus, caminhões e veículos acoplados no próprio município. Atualmente, somente os treinos para a condução de veículos de passeio são realizados na cidade. Os demais acontecem em municípios vizinhos, o que acaba demandando maior disponibilidade de tempo e gastos dos candidatos a condutores.

Drable adiantou que a iniciativa traz grandes ganhos para a cidade.

– Essa é mais uma demanda antiga da população e das autoescolas que estamos atendendo. Fica aqui nosso agradecimento ao governador Cláudio Castro, que tem construído uma liderança com harmonia em todo o Estado, que nos possibilita grandes oportunidades. Agradeço também ao presidente do Detran – ressaltou.

Adolpho Konder destacou o carinho que o governador Castro mantém pela cidade e a grande parceria construída com o prefeito Rodrigo Drable. Disse também que com a pandemia da Covid-19 e a alta do combustível, muitos cidadãos fizeram a opção pela utilização de motocicletas como meio de locomoção e de trabalho, com as vagas de motoboy.

Segundo dados do Detran, as provas de condução dos veículos a serem realizadas em Barra Mansa, já acrescidas das cotas extras, terão 180 vagas disponibilizadas e serão realizadas no período de 8h30 às 11h30.

Para o representante de uma das autoescolas do município, Sebastião da Costa, a concentração das aulas e provas no município é muito importante, pois além de atender as demandas dos alunos, evita as perdas de consumidores para as cidades vizinhas.

O anúncio contou com as presenças dos deputados estaduais Léo Vieira e Max Lemos; do secretário municipal de Ordem Pública, Capitão Daniel Abreu; do presidente da Câmara, Luiz Furlani, dos vereadores Pissula (Vicente de Paula Ferreira), Gustavo Gomes e Casé (Carlos José Rodrigues Figueira); e representantes das autoescolas do município.