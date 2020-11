Parque da Cidade funcionará como estacionamento gratuito nesta segunda-feira

Matéria publicada em 2 de novembro de 2020, 07:17 horas

Local oferecerá aproximadamente 100 vagas

Barra Mansa – O Parque da Cidade Natanael Geremias funcionará como estacionamento gratuito no Dia de Finados, nesta segunda-feira (02), em Barra Mansa. Por determinação da prefeitura, a intenção é facilitar o acesso das famílias ao Cemitério Municipal que fica próximo ao parque. Ao todo serão ofertadas aproximadamente 100 vagas.

O embarque e desembarque em frente ao Cemitério Municipal será feito pela pista do lado direito da Avenida Domingos Mariano. As vagas na via, situadas em frente ao local, estarão impedidas para uso.

A Travessa Regulador do Café, próxima a entrada do Parque da Cidade, estará fechada para a montagem de comércio ambulante, como velas e flores. A Guarda Municipal atuará no entorno.

O comandante interino da Guarda Municipal de Barra Mansa, Paulo Sérgio Valente, destacou que propagandas eleitorais não serão permitidas dentro do Parque da Cidade.

– É importante frisar que não poderão entrar no Parque da Cidade veículos adesivados com propaganda eleitoral. Essa é uma regra para todos, sem exceções – explicou o comandante interino.