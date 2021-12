Parque de Exposições de Rio Claro terá festival automotivo de carros modificados no domingo

Matéria publicada em 2 de dezembro de 2021, 15:44 horas

Evento será beneficente e com área exclusiva para som automotivo

Rio Claro- O Parque de Exposições de Rio Claro promoverá neste domingo, dia 5, o festival automotivo MEGABAIXOSVR, um evento de carros modificados direcionado para quem gosta de carros e motos modificadas e som automotivo.

De acordo com Romerito Soares, um dos organizadores do evento e dono da página MEGABAIXOSVR, este evento reunirá várias pessoas de diversos municípios e até de outros estados, onde terá uma área reservada no Parque de Exposições de Rio Claro, só para quem gosta de som automotivo, evitando dessa forma aglomeração e tumulto, além de ficar mais organizado.

– O Evento também terá uma área só para motos, evitando dessa forma que as motos fiquem circulando no parque. De acordo com os protocolos de segurança contra a Covid-19, será obrigatório a apresentação do comprovante de vacina e o uso de mascará para o acesso a área do evento. Lembrando que os portões do parque serão abertos às 10hs da manhã e os carros vão entrar pelo segundo portão para quem vier do centro da cidade. Já as motos vão entrar pelo portão que ficar do lado do campo, local conhecido como Santa Helena – informou.

Segundo Romerito, a entrada do evento será um quilo de alimento não perecível ou um quilo de ração para cães, lembrando que os alimentos serão destinados as famílias carentes de Rio Claro, já as rações serão entregues a Dona Soninha, uma senhora de Rio Claro que recolhe animais da rua e leva para casa para cuidar.

De acordo com o organizador do evento, qualquer pessoa pode participar não havendo necessidade de se inscrever. “Este é o nosso segundo evento, eu já fiz um outro evento parecido no shopping Park Sul, em Volta Redonda, só que lá foi um evento de exposição de carros modificados e como esse, também foi uma ação beneficente onde ajudamos a Casa da Criança e do Adolescente de Volta Redonda, tendo um número limitado de participantes. A ideia é essa, ficar divulgando os carros da região e continuar realizando eventos beneficentes”, destacou.

Romerito ressalta que a sua intenção é realizar outros eventos não só em Volta Redonda como também em outras cidades da região. “Querendo ou não o evento movimenta a economia da cidade, pois envolve diversas oficinas, autopeças e lojas de acessórios. O evento tem chamado bastante atenção dos comerciantes, o que tem atraído alguns apoiadores e patrocinadores, sem deixar de mencionar a prefeitura de Rio Claro, que está nos dando todo apoio para a realização deste evento no Parque de Exposições”, elogiou.

Divulgação de carros modificados

De acordo com Romerito, a página da MEGABAIXOSVR na internet foi criada no ano passado com o objetivo de divulgar os carros modificados do sul fluminense, onde é um polo automotivo muito grande em relação aos carros modificados. “Só que aqui na região não temos muita divulgação como acontece nos grandes centros como Rio, São Paulo e Paraná. E através desta página eu fico postando os carros da região, onde já tenho mais de 10 mim seguidores”, lembrou.

Espaço reservado para som automotivo

Visando evitar possíveis transtornos, a organização do evento separou um espaço para o uso exclusivo de som automotivo. Lembrando que para fora desse espaço haverá som que cobrirá o restante do parque. E aquele que não respeitar será passivo de punição.