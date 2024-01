Parque do Gato Galático chega ao Sider Shopping

Volta Redonda – O Parque do Gato Galático já chegou ao Sider Shopping. O playground busca estimular a criatividade e a diversão das crianças com piscina de bolinhas, túneis e obstáculos divertidos com o tema do universo do youtuber Gato Galáctico. O parque estará disponível no Piso S até o dia 3 de março.

As crianças menores de 5 anos devem estar acompanhadas de um adulto responsável. O espaço vai funcionar todos os dias, das 14h às 20h. O ingresso é a partir de R$ 30,00 para 20 minutos.

O Gato Galático é um personagem muito famoso no Youtube, com mais de 17 milhões de inscritos. “O Parque do Gato Galático é um evento muito divertido que estará pela primeira vez na nossa região. A atividade, com esse personagem tão famoso, foi pensada especialmente para o período de férias e o objetivo é proporcionar uma experiência única para os pequenos gastarem energia. Convidamos a todos do Sul Fluminense para participarem desta jornada espacial e compartilharem conosco a alegria e a magia que este evento proporcionará.”, informou a coordenadora de marketing do Sider Shopping, Patrícia Macedo.