Parque Nacional do Itatiaia oferece transmissão ao vivo das Agulhas Negras via YouTube

Itatiaia – O Parque Nacional do Itatiaia, localizado na região da Serra da Mantiqueira, através do canal no YouTube oferece transmissões ao vivo do Planalto, o intuito é proporcionar uma experiência virtual para os espectadores, permitindo que eles apreciem a beleza natural do local sem sair de casa. Além disso, a transmissão ao vivo pode ser útil para os visitantes que planejam uma viagem ao parque, permitindo que verifiquem as condições climáticas e evitem subir em dias de nevoeiros intensos.

Os interessados podem acompanhar através do www.youtube.com/@parquedoitatiaia .

O Parque Nacional do Itatiaia continua a inovar e encontrar novas maneiras de envolver o público.