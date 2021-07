Matéria publicada em 28 de julho de 2021, 15:44 horas

Itatiaia – O diretor do Parque Nacional do Itatiaia, Luiz Aragão, informou nesta quarta-feira, dia 28, que o Instituto de Meteorologia (INMET) está prevendo para os próximos dois dias, 29 e 30 deste mês, temperaturas mínimas ente 2 graus negativos e 5 graus negativos na Serra da Mantiqueira, onde fica localizada a reserva, entre os estados do Rio, São Paulo e Minas Gerais.

Segundo ele, também estão previstas temperaturas máximas abaixo de 15 graus em parte do Sudeste, especialmente nas regiões metropolitanas de São Paulo e Belo Horizonte.

No dia 15 de junho deste ano, por volta das 6h30, termômetros instalados na estação meteorológica de Campo Belo, a mais de 2.350 metros de altitude, em relação ao nível do mar, registaram temperatura de 5,1 graus negativos. Embora a sensação térmica se aproximasse dos 9 graus negativos.

Foi a temperatura mais baixa do ano, registrada no Parque Nacional do Itatiaia. Para os próximos dias, a previsão também é de geada, com a vegetação amanhecendo com uma camada fina de gelo, no alto da montanha.

O diretor explicou que o fenômeno ocorre quando o céu está azulado, sem nuvem, e sem a cobertura ainda dos primeiros raios de sol na terra, o que provoca, principalmente nesta época no Sudeste, temperaturas tão baixas.