Parque Nacional do Itatiaia registra 12 graus negativos, segundo diretor da reserva

A estação que chegou a cair marcou 15 graus por ter estado a madrugada em contato com o solo gelado, mas a mínima na estação que ficou de pé foi de 12 graus negativos (Crédito: Luis Aragão)Itatiaia – A parte alta do Parque Nacional do Itatiaia registrou na madrugada desta quinta-feira, dia 1, 12 graus negativos, numa das estações meteorológicas da localidade. O diretor da reserva, Luiz Aragão, explicou que outra estação caiu no chão também de madrugada devido aos ventos fortes, e que em contato com o solo gelado chegou à marca 15 graus negativos erroneamente.

Aragão informou que a estação já foi colocada em pé novamente e que segue marcando temperaturas bem próximas com variações decimais apenas, em relação as outras estações instaladas na reserva.

O frio continua atraindo visitantes ao parque, principalmente ao Abrigo Rebouças, na base do Pico das Agulhas Negras, onde o turista pode acampar.