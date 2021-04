Parque Nacional do Itatiaia registra -3,6 ºC neste sábado

Matéria publicada em 10 de abril de 2021, 13:46 horas

Itatiaia – O Parque Nacional do Itatiaia registrou a primeira temperatura negativa de 2021, neste sábado (10). Por volta das 7h, os termômetros chegaram a marcar -3,6 ºC na estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que fica dentro da reserva a aproximadamente 2.450 metros de altitude.

De acordo com o Inmet, também houve registro de geada forte no local. A estação no parque é monitorada pelo pesquisador em climatologia Carlos Dias, que verifica a temperatura nos pontos mais frios no Brasil.