Parque Nacional do Itatiaia registra novo recorde de temperatura negativa em 2024 no Brasil

Itatiaia – O Parque Nacional do Itatiaia registrou na madrugada desta quarta-feira (19), pela segunda vez consecutiva nesta semana o recorde de temperatura mais negativa, em 2024 no Brasil, com – 11,8C.

Segundo a direção do Parque o indicador foi registrado pela estação meteorológica próxima à nascente do rio Campo Belo. Nesta área está situado o Pico das Agulhas Negras, ponto mais alto do Estado do Rio de Janeiro e o quinto mais alto do Brasil.

Na terça-feira (18), a mesma estação registrou a temperatura de -11 °C.

Brigadistas seguem combatendo focos de incêndio

A direção do Parque Nacional divulgou no início da manhã desta quarta-feira, por volta das 6h, o local exato em que as equipes de brigadistas formada por 34 combatentes do Corpo de Bombeiros, IBAMA e ICMBio estavam combatendo um foco de incêndio.

“Este é o ponto de fogo que é a nossa prioridade hoje. Fica em um lugar de muito difícil acesso e apenas jogar água pelos helicópteros não vem sendo tão eficiente, pois não temos ninguém em terra para complementar o trabalho. Vamos operar hoje com dois helicópteros tentar chegar por terra nesta área”, disse o gestor do PNI, Felipe Mendonça.