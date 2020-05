Parque Nacional do Itatiaia registra novo recorde de temperatura negativa

Matéria publicada em 31 de maio de 2020, 16:52 horas

Itatiaia – O Parque Nacional do Itatiaia registrou um novo recorde de temperatura negativa na manhã deste domingo (31). De acordo com os termômetros da estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que fica dentro da reserva, a 2.452 metros de altitude, a temperatura, por volta das 9h, marcou -5,9ºC.